Zmiany w dojściu do Dworca Zachodniego. Kierowcy pojadą inaczej w tunelu

Na modernizowanej stacji kontynuowane są pozostałe prace. Budowniczy przygotowują trzy nowe perony od strony Tunelowej. Powstaje równocześnie nowy tunel, w którym docelowo będzie szerokie przejście z infrastrukturą dworcową oraz konstrukcja przyszłego tunelu tramwajowego. "Ściany szczelinowe o głębokości 26 metrów stanowią konstrukcję posadowienia i ścian obiektu. Teraz prace skupiają się na budowie płyty stropowej tunelu. Następnie rozpocznie się wybieranie ziemi - to realizacja prac metodą podstropową. Wznoszony jest budynek potrzebny do obsługi stacji" - czytamy w komunikacie.

Nad torami powstaje również kładka, która zapewni pieszym połączenie pomiędzy Ochotą i Wolą. Konstrukcja ma już podpory, trwa budowa schodów. Oddanie obiektu do użytku planowane jest we wrześniu tego roku.

Kolejarze zapowiadają, że w czwartek rozpocznie się odbudowa wcześniej zdemontowanego toru przy linii obwodowej. Łączy się to z kolejnym etapem robót przy przedłużeniu tunelu do peronu numer 8. Na 19 dni zmieni się dojście na perony od alei Prymasa Tysiąclecia. Będzie można do nich się dostać kładką przy ulicy Prądzyńskiego. Dojście zostało już odpowiednio oznakowane.