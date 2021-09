Złota i Zgoda. Będą wybierać z 23 propozycji

Stołeczny ratusz poinformował, że 31 sierpnia minął termin na składanie opracowań studialnych. To pierwsza faza dwuetapowego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda. - Miastu zależy na poprawie jakości przestrzeni publicznej. Obszar, który objęliśmy konkursem ma być przekształcony w taki sposób, aby zapewnić dostępność osobom o ograniczonej mobilności i percepcji. Na przekształcanym obszarze pojawi się więcej zieleni zgodnie z koncepcją Nowego Centrum, ogłoszoną i wdrażaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego – mówi cytowana w komunikacie prasowym Marlena Happach, architekt miasta.

Do kolejnego etapu wybranych zostanie kilka opracowań, a ich autorzy będą mieli czas do połowy października na przedstawienie projektów architektonicznych. Prace będzie oceniać 13 osób. Wśród nich są m.in.: wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski; architekt miasta, dyrektor biura architektury i planowania przestrzennego Marlena Happach; stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki; przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich; dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski; reprezentanci Zarządu Terenów Publicznych, dzielnicy Śródmieście oraz przedstawiciel strony społecznej - rady Osiedla Centrum.

Pula nagród w konkursie wynosi 150 tys. zł. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 80 tys. zł i zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki. Druga nagroda wyniesie 40 tys. zł., a trzecia – 20 tys. zł. Pula na wyróżnienia wynosi 10 tys. zł.

Priorytet dla pieszych i rowerzystów

Konkurs ogłoszono w czerwcu. Jak tłumaczyła wówczas Happach, autorzy koncepcji mają za zadanie zaprojektowanie przestrzeni, w której priorytet zyskają piesi i rowerzyści, a nie jak to dzieje się dotychczas - kierowcy. - Zależy nam też bardzo, aby myśleć o mieście w kontekście klimatu i zmian, które cały czas następują, więc staramy się, by wszędzie wprowadzić jak największą ilość zieleni, także by zabezpieczyć cień - mówiła.