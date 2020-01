Jedni dostali fazę do skrętu w lewo, drudzy zakaz. Zmiany na wolskim skrzyżowaniu

O planowanych zmianach organizacji ruchu na wolskim skrzyżowaniu informowaliśmy jesienią. To miejsce, gdzie bardzo często dochodzi do kolizji. Od lat pojawia się na czele listy najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie.

Przestawiona sygnalizacja i nowe znaki

Na nagraniu zarejestrowanym we wtorek przez naszego reportera widać, że nie wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu. Wciąż trafiają się osoby, które nie dostrzegają znaku informującego o zakazie skrętu w lewo lub lekceważą go.

- Nie było możliwości wydzielenia fazy do lewoskrętu dla kierowców jadących od strony Kercelaka, ponieważ w tym układzie nie pozwala na to przepustowość jezdni. Dodatkowo musimy utrzymać koordynację sygnalizacji na pozostałych skrzyżowaniach alei "Solidarności" - wyjaśnia decyzję drogowców Gałecka. Na jezdni w kierunku placu Bankowego jest wytyczony buspas. Gdyby wytyczyć tam jeszcze pas do skrętu w lewo, do jazdy prosto zostałby tylko jeden pas.