"W piątek, 31 maja, o godzinie 23.30 powróci ruch na jezdni ulicy Obozowej w kierunku Bemowa, od Dalibora do Księcia Janusza. Kilkadziesiąt minut później tramwajarze zamkną jezdnię w drugą stronę – od ulicy Deotymy do alei Prymasa Tysiąclecia. Objazd został wyznaczony ulicami Deotymy i Górczewską do alei Prymasa Tysiąclecia" - poinformował stołeczny ratusz.

Pasażerowie będą mogli skorzystać również z autobusów linii zastępczej Z23. Rozpoczną one trasę na pętli przy ulicy Ostroroga i dalej ulicami: Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich dojadą do pętli Nowe Bemowo. W drodze powrotnej ominą miejsce prac ulicami Deotymy, Górczewską i aleją Prymasa Tysiąclecia.

Zmiany przy Dworcu Centralnym

Od soboty, 1 czerwca, od godziny 0.15 do poniedziałku, 3 czerwca, do godziny 4 tramwajarze będą pracowali na torowisku w Alejach Jerozolimskich, po stronie Dworca Centralnego. Kierowcy jadący od placu Zawiszy nie skręcą na rondzie w lewo w aleję Jana Pawła II. Na Chałubińskiego będą dwa pasy – oba do skrętu w prawo w Aleje Jerozolimskie. Objazd do alei Jana Pawła II wyznaczono ulicami Emilii Plater i Świętokrzyską. Przejazd wiaduktem pozostanie otwarty.