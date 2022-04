Zmiany na Myśliwieckiej. Budują fundamenty i podpory nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

W poniedziałek zmienia się organizacja ruchu w rejonie ronda Sedlaczka. Z powodu prac przy budowie podpór i fundamentów nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej zamknięty zostanie zachodni wlot Myśliwieckiej. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca sierpnia.

Nowa organizacja ruchu przy rondzie Sedlaczka

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w poniedziałek, 25 kwietnia, około godziny 22. Będą obowiązywały do końca sierpnia.

Piesi i rowerzyści będą mieli wyznaczone przejście pod wiaduktem po stronie Łazienkowskiej. W dalszym ciągu nie będzie możliwości korzystania z alei Hopfera pod wiaduktem, chodnika pod wiaduktem oraz schodów prowadzących do Parku Ujazdowskiego.

Autobusy pojadą zmienionymi trasami

W poniedziałek wieczorem zmienią się trasy linii autobusowych 107 i 159. Zarząd Transportu Miejskiego wyznaczył dla nich objazd ulicami: Solec, Trasą Łazienkowską, przez plac Na Rozdrożu do Alej Ujazdowskich. Dodatkowo wydłużone zostaną wybrane kursy linii 108. Pojadą one przez Aleje Ujazdowskie i Piękną do placu Konstytucji.