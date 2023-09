Zmiany na Białołęce. Autobusy wracają na pechowe rondo

Pechowe rondo i zmiany od 8 września

Kolejne zmiany po oddaniu ulicy Verdiego

Dzięki linii 120 mieszkańcy osiedli zyskają bezpośredni dojazd do stacji metra Kondratowicza i do Dworca Wschodniego. "Mieszkańcy osiedla przy ulicy G.Verdiego będą mieli bliżej do autobusów linii 134 – dotychczas musieli chodzić aż do przystanku przy Zdziarskiej. Tą linią będą mogli dojechać tak jak dotychczas, bezpośrednio na Marymont do pierwszej linii metra, a w weekendy dodatkowo także do drugiej linii, do stacji Bródno. Połączenie ze Szkołą Podstawową nr 361 przy ulicy Ruskowy Bród zostanie utrzymane" - podaje ratusz.