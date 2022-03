W weekend zmienia się rozkład Szybkiej Kolei Miejskiej

Zmiany w kursowaniu pociągów linii S1

Dla linii S1 zostaną wprowadzone niewielkie przesunięcia godzin odjazdów i przyjazdów na stacje. Dodatkowo jedna poranna i popołudniowa para pociągów będzie kursowała na trasie skróconej Otwock - Warszawa Zachodnia - Otwock. Wieczorem jeden pociąg z Otwocka do Warszawy Zachodniej pojedzie przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Ochota.

Na pełnej trasie Pruszków – Otwock – Pruszków pociągi będą przyjeżdżały na stacje co godzinę. Pozostałe kursy będą realizowane na trasie skróconej Otwock – Warszawa Zachodnia – Otwock.

Zmiany w kursowaniu pociągów linii S2 i S3

Największe zmiany dla pociągów S2 zostaną wprowadzone w kilku porannych kursach w kierunku Sulejówka Miłosny i jednym wieczornym w drugą stronę. Cztery pierwsze pociągi jadące do Sulejówka będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Ostatni nocny pociąg z Sulejówka skończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Na okres od 18 marca od godziny 21.45 do 20 marca do końca dnia zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany. Wszystkie pociągi S2 (poza ostatnim) w kierunku wschodnim będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Bilety SKM będą honorowane w pojazdach WTP i pociągach KM

Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, powinni je "skasować" przez napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu, w formacie 24-godzinnym, czyli np. 13.03.2022 godz. 06:55. Osoby posiadające bilety zakodowane na kartach muszą je wcześniej aktywować. Można to zrobić także, po zgłoszeniu się, u kierownika pociągu.

Bilety Kolei Mazowieckich (do odpowiednich stacji oraz okresowe, sieciowe itp.) są honorowane: w pociągach SKM linii:S1 i S2 (na całej trasie), S3 (na odcinku Warszawa Zachodnia peron 9 – Legionowo). W autobusach ZTM wybranych linii w obu kierunkach na odcinkach od PKP Wola do ronda Zesłańców Syberyjskich dla linii 136, 167, 178, 186, 414 i N43 oraz od PKP Wola do Dworca Zachodniego dla linii 154, 184 i 523.