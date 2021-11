Zmarła kobieta w ciąży zakażona COVID-19. Szpital zawiadomił prokuraturę

Sprawę opisała "Gazeta Stołeczna". Na początku listopada do Szpitala Bielańskiego trafiła 38-letnia kobieta zakażona COVID-19. Była w ósmym miesiącu ciąży. Jak ustaliła gazeta, początkowo była w dobrym stanie, który jednak w pewnym momencie pogorszył się. Lekarze podjęli decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia. Dziecko trafiło do inkubatora, natomiast pacjentka walczyła o życie pod respiratorem. Zmarła po kilku dniach.

Kobiety w ciąży boją się szczepień

Kobiety w ciąży często jednak boją się szczepień. - Wśród moich koleżanek i kolegów ginekologów nie słyszałem, by ktoś odradzał szczepienia. Spotykałem się zaś z tym, że kobiety same odmawiały. Część się nie zaszczepiła, bo nie chcą. To skutki wpływu antyszczepionkowców, który jest głównym powodem rozprzestrzeniania się wirusa. To antyszczepionkowcy są powodem kolejnej fali i tego, że z koronawirusem będziemy się użerać jeszcze długo, a do takich tragedii dla całych rodzin będzie dochodzić. Gdyby było 80 proc. osób zaszczepionych, nie mielibyśmy 18 tys. przypadków nowych zakażeń dziennie, z których 99 proc. to osoby niezaszczepione - powiedział w rozmowie ze "Stołeczną" anonimowo ginekolog z podwarszawskiego szpitala.