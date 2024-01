Walczył w Powstaniu Warszawskim, trzy razy uciekał Niemcom. "Czekolada" nie żyje

Zbigniew Piasecki urodził się 27 maja 1927 roku w Warszawie. Ze względu na służbę jego ojca w 19. Pułku Ułanów Wołyńskich dzieciństwo spędził na Kresach. W 1942 roku wstąpił do Szarych Szeregów. Nosił pseudonimy "Różycki" i "Czekolada".

Ranny w okolicach placu Trzech Krzyży

W Powstaniu Warszawskim walczył w VII Batalionie "Ruczaj" i Batalionie "Miłosz", między innymi w okolicach placu Trzech Krzyży, gdzie został lekko ranny. Po kapitulacji powstania zdecydował się na ucieczkę z kolumny powstańców opuszczających miasto. Wpadł w ręce Niemców, którzy wysłali go do obozu pracy w Oleśnicy. Uciekł i dotarł w okolice Kielc, gdzie ponownie wpadł w ręce Niemców. 14 stycznia 1945 roku wraz z grupą więźniów uciekł z więzienia w Kielcach.

Chciał uciec na Zachód, został w Szczecinie

Piasecki przyjechał do Szczecina w 1951 roku pragnąc uciec na Zachód. Ostatecznie pozostał na "ziemiach odzyskanych", ale do 1974 roku nie przyznawał się do członkostwa w Armii Krajowej.