"Złote czasy klubu to te, w których wybiegał na parkiet w barwach Legii"

"Złote czasy klubu to te, w których na parkiet w barwach Legii wybiegał Andrzej Pstrokoński. W styczniu 2012 roku, jako pierwszy, został włączony do Galerii Sław Legii Warszawa, a w lutym 2019 roku numer 9 z którym występował na boisku został zastrzeżony przez klub" - przekazała w komunikacie Legia Warszawa.

Zaczął trenować jako 15-latek

Andrzej Pstrokoński rozpoczął treningi w Legli w 1951 roku jako niespełna 15-letni chłopiec. Pierwszy trening nie należał do udanych. Zaproponowano mu wtedy zmianę dyscypliny sportu, on jednak nie ustąpił i usilną, pracą treningową doszedł bardzo szybko do wysokich wyników sportowych. Od 1954 roku wszedł na stałe do składu pierwszej drużyny jako wychowanek Legii.