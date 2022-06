"Najdroższy apartament w Polsce" sprzedany. Miliony wyłożył ekscentryczny inwestor

Za apartament o powierzchni 480 metrów kwadratowych (największy w budynku) Rafał Zaorski zapłacił 22 900 000 złotych. Projekt apartamentu to dzieło londyńskiej pracowni Woods Bagot. Jak przekazał deweloper, ta sprzedaż "zamyka komercjalizację budynku".

Rafał Zaorski to ekscentryczny inwestor giełdowy. Zakup skomentował na Twitterze w swoim stylu: "Tak kupiłem kawalerkę na złotej 44 - 50 piętro - będę przerabiać na 100 mikro apartamentów. Następnie coś w Turcji;)" [pisownia oryginalna].

Inwestycja z problemami, zmienił się właściciel

Złota 44 to jeden z najbardziej charakterystycznych wieżowców w centrum. Zaprojektowała go jedna z największych gwiazd współczesnej architektury - Daniel Libeskind. To od jego nazwiska budynek bywa nazywany "Żaglem Libeskinda", choć sam architekt, opowiadając o inspiracjach, wspominał o orle.