Zlikwidują buspas na Sobieskiego. Ratusz zachęca do korzystania z metra

Ratusz ogłosił kolejny etap budowy linii tramwajowej do Wilanowa. W nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 maja, zlikwidowany zostanie buspas pomiędzy aleją Wilanowską a ulicą św. Bonifacego.

Jak informują urzędnicy, kolejny fragment jezdni ulicy Sobieskiego jest gotowy do rozbiórki. Budowa torów rozpocznie się od wykonania fundamentów pod słupy trakcyjne, a następnie przygotowana zostanie płyta betonowa. Podczas robót zostanie wykorzystany tzw. rozściełacz do betonu, który był już używany na dwóch innych fragmentach budowy tramwaju do Wilanowa, m.in. w rejonie Puławskiej. Jak informują urzędnicy, zastosowanie tej technologii ma przyspieszyć prace. Po wybudowaniu płyty rozpocznie się montaż szyn, który zaplanowano na okres wakacji.

Ten etap prac wymaga likwidacji buspasa na odcinku od al. Wilanowskiej do św. Bonifacego. Zmiana organizacji ruchu w tym miejscu rozpocznie się w piątek, 12 maja około godziny 20. Otwarte dla ruchu pozostaną dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku. Na skrzyżowaniach z Nałęczowską i św. Bonifacego – liczba pasów i możliwości skrętów pozostaną bez zmian.

Ratusz zachęca do metra

Autobusy będą jeździć tym samym pasem co samochody. Ratusz zapewnia, że ich przejazd będzie obserwowany i analizowany. Natomiast mieszkańców Wilanowa zachęca do korzystania z metra. "Połączenie Wilanowa do metra linii M1 zapewniają autobusy linii 217 na wydłużonej trasie. Nie kończą one kursów na pętli przy ulicy Sarmackiej, tylko od skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicą Branickiego jadą ulicami: Płaskowickiej, Cynamonową, Gandhi do stacji metra Imielin. Dzięki temu z tej części Wilanowa, z jednego przystanku (u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego) do stacji Imielin można dojechać autobusami trzech linii: 217, 263 i 319. Nadal można także dojechać do stacji metra Wilanowska autobusami linii 217 – ten odcinek trasy nie zmienił się" - wskazuje w komunikacie ratusz.

Najgorzej będzie w wakacje

Urzędnicy przyznają, że najbardziej uciążliwe dla mieszkańców prace zostaną przeprowadzone w czasie wakacji. "We wrześniu ulice Spacerowa i Goworka zostaną udostępnione dla ruchu jednokierunkowego. Po wakacjach ruszą także tramwaje na Puławskiej, które pojadą przez powstający węzeł torowy między Goworka i Rakowiecką" - wylicza ratusz. I zapowiada, że torowisko tramwajowe w ciągu Spacerowej i Gagarina ma być gotowe na początku 2024 roku. Całą trasa do Wilanowa ma być kompletna do połowy przyszłego roku, a odnoga w ciągu św. Bonifacego w kierunku Stegien - do końca 2024 r.

