Niebawem ruszą zapisy do akcji "Zima w mieście"

W poniedziałek, 2 stycznia, rozpoczną się zapisy do kolejnej edycji warszawskiej akcji "Zima w mieście". - Jak informuje stołeczny ratusz, w okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę. Do wyboru są zajęcia: sportowe, artystyczne, edukacyjne czy rekreacyjne.

Kiedy zapisy?

"Rodzice dzieci rejestrują się na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 stycznia o godzinie 16" - wyjaśnił ratusz.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23 stycznia od godziny 8 do 31 styczna do godziny 12 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku.