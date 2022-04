Miasto podsumowuje zimę na drogach. Posypywarki wyjeżdżały 38 razy. Ile to kosztowało?

- Każdy sezon zimowy to szczególny czas dla służb oczyszczania miasta. Całodobowa analiza prognoz prognozy i danych meteorologicznych, monitoring rzeczywistego stanu nawierzchni ulic w terenie, a także możliwość natychmiastowego rozpoczęcia akcji, to obowiązkowe elementy systemu zimowego utrzymania dróg. Pamiętamy, że sprawne i efektywne działania służb wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców stolicy, funkcjonowanie miasta i jakość codziennego życia warszawiaków - podkreśla cytowany w komunikacie Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Kwiecień zaskoczył opadami śniegu

Śnieg znika, pojawiają się dziury

Warto pamiętać, że każda akcja solenia ulic nadwyręża stan nawierzchni. Kiedy śnieg znika z dróg, na jezdniach pojawiają się liczne dziury. Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich stwierdził, że "mijająca zima, była stosunkowo łagodna, z temperaturą oscylującą w okolicy zera stopni Celsjusza". - To jest akurat pod względem wytrzymałości jezdni najbardziej kłopotliwa pogoda, bo oznacza, że często w ciągu doby woda wnika w szczeliny, potem zamarza i tak raz za razem. Ale tej zimy zużyliśmy podobną ilość masy do uzupełniania ubytków co przed rokiem, więc można szacować, że była ona podobna pod względem liczby ubytków, do poprzednich - ocenia rzecznik stołecznych drogowców.