Rozchodnikiem zazielenią dwa torowiska w centrum Warszawy

Rozchodnik zostanie posadzony na łącznie 1200-metrowym odcinku torowisk i zajmie powierzchnię około czterech tysięcy metrów kwadratowych. Tramwaje Warszawskie poinformowały w poniedziałek, że właśnie podpisana została umowa z wykonawcą - firmą Werde. Zajmie się on dwoma odcinkami. W Alejach Jerozolimskich tłuczeń zostanie zastąpiony zielenią na długości 570 metrów pomiędzy placem Zawiszy a Żelazną. Natomiast w alei Jana Pawła II rozchodnik pojawi się między rondem ONZ a dworcem Warszawa Centralna - to fragment o długości 668 metrów.

"Zielone tory w centrum będą pokryte ośmioma gatunkami rozchodnika. Dzięki temu, gdy roślina będzie kwitła, to torowisko będzie zmieniało kolor. Rozchodnik zostanie posadzony na podłożu do uprawy roślin, a pod nim znajdzie się warstwa której zadaniem będzie magazynowanie wody" - czytamy w komunikacie TW.

Zanim rozpoczną się nasadzenia, ekipy techniczne będą musiały przygotować tory. Konieczne jest ich uregulowanie, oczyszczenie tłucznia i zabezpieczenie przed żywicą. Tramwajarze zapowiadają, że prace zaplanowane są w godzinach nocnych, więc nie będą wymagały wstrzymywania ruchu tramwajowego. Na ich przeprowadzenie wykonawca ma 60 dni od momentu podpisania umowy. Dodatkowo przez najbliższe trzy lata będzie zobowiązany do dbania o rośliny.

Zielone torowiska w stolicy

"Jest to roślina, która początkowo eksperymentalnie została posadzona na ulicy Obozowej, a teraz dzięki temu, że nie potrzebuje podlewania trafia na inne ulice. To szczególnie ważne przy ocieplającym się klimacie i braku wody w Polsce. Tory, które zostaną zazielenione będą pierwszymi, na których zostanie zastosowana nowa technologia. Nie trzeba robić ich pełnej przebudowy, co pozwala obniżać koszty zazieleniania stolicy" - podkreślają Tramwaje Warszawskie.