Zielone światło dla wydłużenia Branickiego. "Chcemy skończyć jeszcze podczas wakacji"

Urzędnicy mieli zastrzeżenia m.in. do lewoskrętu (jadąc od strony POW). Obawiali się, że korek skręcających aut zablokuje też ruch na obwodnicy. Ostatecznie, projekt bez lewoskrętu został zatwierdzony we wrześniu ubiegłego roku.

Pozwolenie na budowę

We wtorek burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski ogłosił na Facebooku, że ratusz wydał ZRiD. Po jego uzyskaniu zazwyczaj następnym krokiem przy realizacji inwestycji jest przetarg na wybór wykonawcy. To jednak oznaczałoby kolejne miesiące procedur: ogłoszenie postępowania, oczekiwanie na oferty, ocena, wybór, ewentualne odwołanie, wreszcie podpisanie umowy. Dlatego burmistrz dzielnicy przedstawił plan, który pozwoli przyspieszyć budowę.

Nieznany termin oddania POW

Wciąż nieznany jest również termin oddania ursynowskiego odcinka POW. Był już on kilkukrotnie przesuwany. Pierwotnie cała, składająca się z trzech etapów inwestycja, miała być oddana w sierpniu. Dopiero w grudniu, tuż przed świętami, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej. W przypadku tunelu pod Ursynowem, zgodnie z aneksem do umowy, wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Zgodnie z deklaracjami inwestora, kierowcy mieli pojechać tunelem w drugim kwartale 2021 roku.

- Szacujemy, że zakończenie wszystkich robót nastąpi w czerwcu. To umożliwi przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu a także uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przekazała w ubiegłym tygodniu Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA. Podkreśliła, że trudno jest wskazać termin oddania inwestycji, bo jest to "uzależnione od wielu instytucji, które biorą udział w procesie odbiorowym".