"17" jedzie o 10 minut krócej, "41" o dziewięć. Zielona fala dla tramwajów 

- 145 z ponad 250 skrzyżowań w Warszawie, przez które przejeżdżają tramwaje, jest wyposażonych w "tramwajową zieloną falę". To prawie 60 procent - chwali się stołeczny ratusz.

- System wykrywa nadjeżdżające wagony i przełącza sygnalizację na skrzyżowaniu tak, by tramwaj - podjeżdżając do niego - nie czekał na zmianę świateł - wyjaśnia Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza. Algorytmy, na podstawie których opracowywane są priorytety, przygotowują pracownicy Tramwajów Warszawskich - dla każdego skrzyżowania jest to robione indywidualnie i testowane w środowisku komputerowym, przed wdrożeniem.

Nowa technologia

Dotychczas tworzenie zielonej fali oznaczało, że na torach trzeba było zakładać czujniki wykrywające nadjeżdżające tramwaje. Koszt budowy takiej instalacji na jednym skrzyżowaniu wynosił nawet kilkaset tysięcy złotych. Oznaczało to także budowę podziemnych instalacji, a nawet rozkopywanie ulic.

- Obecnie system łączy ze sobą dane z czujników zamontowanych przy torach oraz korzysta z nadajników satelitarnych GPS, które są zamontowane we wszystkich tramwajach w Warszawie. System zielonej fali oparty o nadajniki GPS i oprogramowanie Tramwajów Warszawskich działa już na jedenastu skrzyżowaniach. Pierwsze trzy takie skrzyżowania uruchomiliśmy w wakacje. Nowością jest to, że system rozpoznaje teraz nawet numery linii, co w przypadku detektorów torowych nie jest możliwe. To z kolei sprawia, że przełącza światła dla nadjeżdżających tramwajów z większą niż dotąd precyzją - mówi Gałecka.

Jak tłumaczy, priorytet dla tramwaju na kolejnych skrzyżowaniach oznacza skrócenie czasu przejazdu. - Wyraźne oszczędności widać już na kilku liniach. Na przykład linia 17 z Tarchomina dociera teraz na Służewiec o dziesięć minut wcześniej, a 41 z Żerania Wschodniego - o dziewięć minut. Przejazd przez Bródno do Dworca Wileńskiego na Pradze skrócił się zaś o trzy minuty, a prędkość wzrosła o 15 procent. Bardzo popularna linia 2 z Nowodworów do metra Młociny jedzie krócej o pięć minut, co oznacza skrócenie czasu przejazdu aż o jedną czwartą – podaje przykłady rzeczniczka ratusza.

- Za sprawą redukcji zużycia energii, priorytety dla tramwajów to także większa korzyść dla środowiska. Przeprowadzone badanie wykazało, że po wyłączeniu priorytetu na Marymonckiej zużycie energii przez tramwaje wzrosło na tym konkretnym odcinku trasy o 13 procent – dodaje.

Plany na przyszły rok

Według zapowiedzi ratusza, do końca 2021 roku zieloną falą zostanie objęte minimum 75 procent skrzyżowań. Te dodatkowe usprawnienia mają objąć: - ciąg Marszałkowskiej – część południowa (3 skrzyżowania), - ciąg Waszyngtona – rondo Wiatraczna – Grochowska wschodnia (11 skrzyżowań), - ciąg ulic Grójeckiej i Krakowskiej – 20 skrzyżowań, - ciąg ulic Towarowej i Okopowej – 10 skrzyżowań, - ciąg ulicy Wolskiej – 7 skrzyżowań, - ciąg ulicy Powstańców Śląskich – al. Reymonta (od pętli Nowe Bemowo w kierunku północnym) – 6 skrzyżowań, - ciąg ulicy Prostej – 3 skrzyżowania.

W roku 2022 priorytetem dla tramwajów ma zostać objętych minimum 90 procent skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

Rafał Trzaskowski o zmianach w komunikacji Jak funkcjonuje komunikacja w Warszawie? TVN24 wideo 2 / 3 Jak funkcjonuje komunikacja w Warszawie? TVN24 " Problem z obsadą autobusów i tramwajów" "Jak interpretować rozporządzenie?"

Autor:kz/r

Źródło: tvnwarszawa.pl