Upał w stolicy, zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego

Nieprzeciętna średnia ocen i równie dobre wyniki z egzaminów – dla studentów kierunków medycznych może to być przepustka do otrzymania stypendium od samorządu mazowieckiego. Chętni mogą składać wnioski do 20 września. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc uzyskać wsparcie finansowe?