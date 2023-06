Zamknięte trasy rowerowe, zmiany w komunikacji. Utrudnienia w związku z zawodami triathlonowymi

Zarząd Transportu miejskiego przypomina, że w związku z odbywającymi się w niedzielę zawodami triathlonowymi Ironman, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia na trasie Zalew Zegrzyński - Śródmieście. Czujność należy zachować do godziny 18.

Które trasy rowerowe będą nieprzejezdne?

Do godz. 14.30 nieprzejezdna będzie trasa rowerowa od Ryni do Modlińskiej. Autobusy linii 126, 152, 705, 735, 736, 738 oraz L40 i L45 skierowane zostaną na trasy objazdowe.

Do godz. 15.00 nieprzejezdna będzie trasa rowerowa od skrzyżowania Płochocińska/ Modlińska do zjazdu z mostu Skłodowskiej-Curie. W tym czasie autobusy linii 186, 509, 511, 516, 518, 723, 731 oraz Z11 pojadą objazdami.

Do godz. 15.30 nieprzejezdna będzie trasa rowerowa na Wisłostradzie (jezdnia zachodnia) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Poniatowskiego. W związku z tym autobusy linii 100, 106, 114, 118 i 185 będą kursowały trasami objazdowymi.

Od godz. 8.00 do godz. 18.00 (ul. Konwiktorska do ok. 18.15) nieprzejezdna będzie trasa biegowa. Autobusy linii 116, 178, 180, 503 i 518 będą jeździły trasami objazdowymi. Wznawia się funkcjonowanie przystanków ESPERANTO 04 i 06.