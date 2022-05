Ze stolicy nad morze. Po dwóch latach przerwy wraca pociąg "Słoneczny"

Po przerwie wywołanej pandemią COVID-19 pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny" wróci na szlak. Podczas wakacji będzie wozić pasażerów z Warszawy do Ustki. Na torach pojawi się też "Słoneczny - BIS", który dojedzie do Gdyni.

"Słoneczny" na trasie ze stacji Warszawa Centralna do Ustki zatrzyma się w sześciu miastach na Mazowszu (stacje Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Mława Miasto), dwóch w województwie Warmińsko-Mazurskim (stacje Działdowo, Iława) a także w dziesięciu na Pomorzu (Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Ustka).

"Słoneczny" w tym roku wyruszy ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 5.55, około 9 będzie już w Gdańsku, a do Ustki dojedzie na godzinę 11:25. W podróż powrotną wyruszy po godz. 12 i zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna kilka minut po godzinie 18.

Pociąg "Słoneczny BIS" do Gdyni

Ponadto jak zapowiada spółka Koleje Mazowieckie, w soboty, niedziele i święta zostanie uruchomiony dodatkowy kurs do Gdyni – "Słoneczny – BIS".

- Pociąg "Słoneczny" co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podróżnych. Teraz, po przerwie spowodowanej pandemią COVID–19, spodziewamy się jeszcze większej liczby pasażerów, chcących skorzystać z wakacyjnej oferty Kolei Mazowieckich. W związku z tym uruchamiamy dodatkowe, weekendowe połączenie "Słoneczny – BIS". Będzie on jeździł do stacji Gdynia Główna - powiedział cytowany w komunikacie prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień.