Jedyna oferta na tymczasowe Veturilo przekracza budżet. Czeka nas rok bez miejskich rowerów? 

Co stanie się, jeśli ZDM nie znajdzie dodatkowych środków, które pozwolą na podpisanie umowy z Nextbike? - Wtedy Veturilo w przyszłym roku nie będzie, a w naszym budżecie zostaną pieniądze na to, żeby wydać je na infrastrukturę rowerową - przyznaje rzecznik ZDM. - Robimy, co możemy, żeby ratować sytuację. Nie zakładałbym jednak, że nie uda się rozstrzygnąć przetargu. Oferta firmy Nextbike jest tylko nieznacznie wyższa niż nasz budżet. Liczymy na to, że ratuszowi zależy na tym, żeby Veturilo działało nieprzerwanie i na najbliższej sesji rady miasta znajdą się na to pieniądze - zaznacza Dybalski.