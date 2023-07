Drogowcy zapowiadają wymianę parkomatów w Warszawie

Konsultacje mają pomóc też w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla dostawy, montażu, uruchomienia oraz pełnienia funkcji operatora parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

"Parkomaty wciąż są chętnie używane"

Jeszcze w 2018 roku płatności za parking przy pomocy aplikacji mobilnych stanowiły zaledwie 21 procent -przypomina ZDM. Przez ostatnie 4 lata sporo jednak się zmieniło. W 2022 roku ich udział wyniósł już 40 procent. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost. "Z jednej strony strefa się rozszerza, więc parkomatów przybywa, ale z drugiej, znaczenie opłat mobilnych stale rośnie, więc zagęszczenie parkomatów używanych do płacenia gotówką czy kartą będzie systematycznie spadać" - czytamy w komunikacie ZDM.

Drogowcy podkreślają jednocześnie, że parkomaty wciąż są chętnie używane przez kierowców, więc nie zamierzają z nich rezygnować. "Pewne jest jednak, że w kolejnych latach nie będziemy potrzebowali ich tak dużo, jak dotychczas. Zwłaszcza płatność bilonem szybko traci na popularności – jeszcze kilka lat temu była to główna metoda płatności, dziś korzysta z niej ledwie 17 procent kierowców" - dodano.

Niezawodny i wygodny

Najstarsze parkomaty, które stoją na ulicach Warszawy, mają ograniczone możliwości, a jak wskazał ZDM, oczekiwania kierowców co do ich funkcjonalności stale rosną. Dlatego drogowcy chcą, by nowe urządzenie im sprostały.