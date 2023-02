Zdezorientowany 65-latek "jeździł autobusem bez celu". Kierowca wezwał strażników miejskich

"Pasażer nie miał odzieży wierzchniej, na stopach miał klapki, był zdezorientowany, nie wiedział, gdzie się znajduje, a nawet, na którym przystanku wsiadł do autobusu. Zdaniem kierowcy, pokonał całą trasę co najmniej dwa razy. W rozmowie ze strażnikami zagubiony człowiek nie umiał powiedzieć, gdzie mieszka, ani tego, gdzie zamierza spędzić noc" - przekazała straż miejska w komunikacie. Funkcjonariusze zabrali zagubionego pasażera do radiowozu i wezwali patrol policji. Strażnicy okryli 65-latka kocem termicznym i dali mu pić. Jak ustalili, mężczyzna nie został zgłoszony jako zaginiony.

Mężczyzna trafił do noclegowni

Jak podaje straż miejska, ponieważ pasażer nie był ubrany stosownie do pogody, zabrano go do ośrodka pomocy osobom w kryzysie bezdomności, znajdującym się przy ulicy Grochowskiej. Tam pracownicy dobrali mu garderobę, buty i zimową kurtkę. Ubrany i nakarmiony, został przez strażników przewieziony do ośrodka noclegowego przy ulicy Myśliborskiej.