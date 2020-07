Arriva wydała oświadczenie: w pełni szanujemy decyzję władz miasta

We wtorkowe popołudnie wiceprezydent Robert Soszyński spotkał się z przedstawicielami firmy Arriva, do której należał autobus linii 181 uczestniczący w zderzeniu z samochodami zaparkowanymi wzdłuż ulicy Klaudyny. Gdy policja podała, że wstępne wyniki badania testerem narkotykowym wskazały na obecność metamfetaminy w jego organizmie, ratusz zdecydował się na czasowe zawieszenie umowy z przewoźnikiem . Od środy obsługiwane przez niego kursy mają realizować pozostałe firmy współpracujące z Zarządem Transportu Miejskiego.

"Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem"

Wypadki z udziałem miejskich autobusów

We wtorek rano kierowca autobusu linii 181 uderzył auta zaparkowane wzdłuż ulicy Klaudyny i latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została przewieziona do szpitala z ogólnymi obrażeniami. Jak poinformowała policja, 25-letni kierowca autobusu był trzeźwy, ale test na narkotyki wykazał w jego organizmie obecność środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany.

Wtorkowy wypadek to drugie podobne zdarzenie z udziałem kierowcy miejskiego autobusu, będącego pod wpływem narkotyków, pracującego dla firmy Arriva. Pod koniec czerwca doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu linii 186, który spadł z mostu Grota-Roweckiego na trasie S8. Wtedy jedna osoba zginęła, a rannych zostało ponad 20, z czego 17 trafiło do szpitala. Tamten kierowca przyznał się do prowadzenia po zażyciu amfetaminy. Usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu 15 lat więzienia.