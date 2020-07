Ratusz: rozważamy zerwanie umowy z firmą Arriva. Wiceprezydent wezwał przewoźnika

Wiceprezydent Robert Soszyński wezwał do ratusza przedstawicieli firmy Arriva - poinformowała rzeczniczka urzędu miasta Karolina Gałecka, odnosząc się do zderzenia autobusu linii 181 z trzema pojazdami. Jego kierowca został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem, że wsiadł za kierownicę pod wpływem metamfetaminy. Urzędnicy rozważają zerwanie umowy z przewoźnikiem.

To już druga tego typu sprawa w ciągu ostatnich dwóch tygodni. We wtorek kierowca autobusu linii 181 zderzył się z trzema pojazdami i uszkodził latarnię na ulicy Klaudyny. W wyniku tej sytuacji do szpitala z lekkimi obrażeniami trafiła jedna osoba. Policja poinformowała o zatrzymaniu kierowcy, ponieważ tester narkotykowy wskazał na obecność metamfetaminy w jego organizmie.

Wcześniej doszło natomiast do poważnego wypadku z udziałem autobusu linii 186, który spadł z mostu Grota-Roweckiego na trasie S8. Wtedy jedna osoba zginęła, a rannych zostało ponad 20, z czego 17 trafiło do szpitala. Tamten kierowca przyznał się do prowadzenia po zażyciu amfetaminy. Usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu 15 lat więzienia.

Przewoźnik wezwany do ratusza

Obie linie były obsługiwane przez tego samego przewoźnika - firmę Arriva. Po wtorkowym zdarzeniu spółka została wezwana przez ZTM do wszczęcia w trybie pilnym postępowania wyjaśniającego. - Rozważamy zerwanie zawartej z firmą Arriva umowy o świadczenie usług przewozowych - przekazał rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Działania w tej sprawie podjął też stołeczny ratusz. "Przewoźnik Arriva został pilnie wezwany do Roberta Soszyńskiego, zastępcy prezydenta Warszawy. Jeżeli potwierdzą się informacje o obecności substancji psychoaktywnych u kierowcy, rozważymy zerwanie umowy z przewoźnikiem" - poinformowała Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta.

"Został sprawdzony pod kątem trzeźwości"

Jednocześnie ZTM w wydanym przez siebie komunikacie zapewnił, że cały czas trwają kontrole w zajezdniach przewoźników, które ZTM rozpoczął po wypadku na moście Grota-Roweckiego.

"Nasi pracownicy sprawdzają dochowywanie procedur, dotyczących sprawdzania stanu technicznego pojazdów i kontroli pracowników. Z uzyskanych od przedstawicieli firmy Arriva informacji wynika, iż kierowca, który spowodował wypadek na ulicy Klaudyny, przed wyjazdem w trasę i później, na miejscu zdarzenia, został sprawdzony pod kątem trzeźwości - w obu przypadkach testy dały wynik negatywny" - podał ZTM.

ZTM dodał też, że kierowca miał ważne wszystkie badania, wymagane przed dopuszczeniem do pracy. Został, zgodnie z wymaganiami ZTM zawartymi w postępowaniu przetargowym, zatrudniony na pełen etat, na umowie o pracę. Złożył też oświadczenie, że nie pracuje u innego operatora.

Przewoźnicy nie mają uprawnień do kontroli narkotykowych

"Przypominamy, że zarówno ZTM, jak i operatorzy nie mają uprawnień do kontroli pracowników na obecność w organizmie środków odurzających. Jeśli zachodzą podejrzenia co do stanu pracownika, wzywana jest policja, która na miejscu przeprowadza odpowiednią kontrolę" - przekazał Kunert.

ZTM zapewnił również, że już po pierwszym wypadku autobusu firmy Arriva zostało wystosowane pismo do Prezesa Rady Ministrów z sugestią zmiany przepisów ustawowych, które umożliwiłyby dokonywanie przewoźnikom oraz ZTM takich kontroli, a czekając na zmiany w prawie, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podjął równolegle decyzję o zakupie odpowiednich testów.

"Jednocześnie zwracamy się do Stołecznej Policji z prośbą o wsparcie w przeprowadzaniu wyrywkowych kontroli pracowników przewoźników, którzy w ramach zawartych umów kierują taborem komunikacji miejskiej. Podkreślamy, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas najważniejsze, co ma odzwierciedlenie w restrykcyjnych zapisach umów przewozowych. W obydwu wypadkach, które miały miejsce w ostatnim czasie, pełna odpowiedzialność i wina leży po stronie pracowników firmy Arriva" - zaznaczył Kunert.

