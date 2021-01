Samochód wylądował na boku po zderzeniu z autobusem

Do zderzenia doszło na wysokości skrzyżowania alei Armii Ludowej z aleją Niepodległości. - Z moich informacji wynika, że samochód osobowy uderzył w tył autobusu, prawdopodobnie w momencie gdy wjeżdżał on na przystanek. Auto zawadziło o autobus tylną częścią prawego boku. Odbiło się i stanęło na jezdni bokiem do kierunku jazdy. Przy okazji straciło koło wraz z zawieszeniem - informuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.