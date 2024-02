Zderzenie tramwaju z samochodem na Pradze Północ

Utrudnienia w ruchu

Są utrudnienia w ruchu tramwajowym. "Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności/Jagiellońska poniższe linie zostają skierowane na objazdy: 4 w obu kierunkach: … – pl. Bankowy – Andersa – Międzyparkowa – most Gdański – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – 11 Listopada – ...; 20 w obu kierunkach: … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – rondo Radosława – Słomińskiego – most Gdański – rondo Starzyńskiego – … ; 23 w obu kierunkach: … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – rondo Radosława – Słomińskiego – most Gdański – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – …; 26, 73 w obu kierunkach: … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – rondo Radosława – Słomińskiego – most Gdański – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – …" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.