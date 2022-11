Tramwaj wbił się w auto dostawcze

czytaj dalej

Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego i władz Warszawy apelują do mieszkańców, by jak najszybciej pozbyli się przestarzałych pieców - zostało ich w stolicy mniej niż 6 tysięcy. Najwięcej w Wawrze. Likwidacja tzw. kopciuchów na Mazowszu ma zostać przeprowadzona do końca roku.