Tramwaj uderzył w bok auta osobowego, są poszkodowani

czytaj dalej

Do groźnego zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich. Zderzyły się tam dwa tramwaje. Oba się wykoleiły. Nie ma poszkodowanych. Od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona nie kursowały tramwaje. Zablokowany dla ruchu samochodów był odcinek w kierunku centrum: od placu Zawiszy do ronda Czterdziestolatka.