Zderzenie samochodu z autobusem miejskim, ranny pasażer. "Sprawca odjechał"

Do zderzenia autobusu miejskiego z autem doszło w poniedziałek wieczorem na Ochocie. Jak podała policja, poszkodowany został pasażer autobusu. Policjanci poszukują kierowcy pojazdu, który miał doprowadzić do zderzenia.

Do zdarzenia doszło na rondzie Zesłańców Syberyjskich. - Przed godziną 20 otrzymaliśmy zgłoszenie, że nieustalony na chwilę obecną pojazd doprowadził do kolizji z autobusem miejskim. Jego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba - pasażer autobusu. Został zabrany do szpitala - przekazała Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji.