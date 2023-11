Zderzenie autobusu z taksówką. Reanimowano jedną osobę

W alei Stanów Zjednoczonych zderzyły się taksówka i autobus. Do wypadku doszło na nitce, którą mogą się poruszać tylko pojazdy komunikacji. Do szpitala trafił 85-letni kierowca toyoty. Oba pojazdy są mocno zniszczone. Są utrudnienia.

Do zderzenia doszło na wysokości Międzynarodowej.

Na miejscy był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Doszło do zderzenia autobusu i taxi. Było to uderzenie boczne. Jedna osoba była reanimowana. Do wypadku doszło na nitce, którą mogą się poruszać tylko pojazdy komunikacji, w związku z remontem estakad na Trasie Łazienkowskiej. W miejscu zderzenia jest oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome ze znakiem stop. Niemożliwy jest skręt z alei Stanów Zjednoczonych w Międzynarodową. Pasy na wprost są drożne – relacjonował po godzinie 16 reporter.