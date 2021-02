Zderzenie z ciężarówką na trasie S8

Do zderzenia doszło w czwartkowe południe na odcinku trasy S8 pomiędzy Radiową a Księcia Bolesława. - Samochód osobowy zderzył się z tirem. Auto stoi teraz bokiem do kierunku jazdy i to właśnie w jego bok uderzyła ciężarówka - opisuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.