Zderzenie z tirem na trasie S2

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął przygotowania do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Będzie ona obowiązywać od 1 lipca. Według szacunków stołecznych drogowców zakaz wjazdu do niej będzie mieć zaledwie 1,5 procent kierowców poruszających się po mieście. Strażnikom miejskim w kontrolowaniu pojazdów wjeżdżających do strefy ma pomóc jedna mobilna kamera. Niewykluczone, że w przyszłości będzie ich więcej.