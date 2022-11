Zderzenie kilku pojazdów na S2. Korek miał kilka kilometrów

Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji przekazała, że w tym samym miejscu doszło do dwóch zdarzeń. - Pierwsza to kolizja ciężarowego volvo oraz osobowego volkswagena. Drugie zdarzenie to wypadek - zderzyły się dwa auta osobowe peugeot i chevrolet. Osoba kierująca peugeotem została zabrana do szpitala. Na miejscu wciąż pracują policjanci. Jeden pas ruchu jest przejezdny. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około dwie godziny - powiedziała policjantka.