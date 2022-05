Mężczyzna na hulajnodze zderzył się z dwójką rowerzystów. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek pod mostem Gdańskim. Mężczyzna na hulajnodze elektrycznej zderzył się z dwojgiem rowerzystów. Policja podaje, że do szpitala zabrano jedną osobę.

Do zderzenia doszło na Wybrzeżu Helskim pod mostem Gdańskim. - Doszło do zderzenia osoby na hulajnodze z dwójką rowerzystów. Jednego z nich - rowerzystkę - przewieziono do szpitala - informuje Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. I dodaje, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.