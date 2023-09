Zderzyły się dwa samochody. Jeden zajechał drogę autobusowi

Informację o przebiegu zdarzenia potwierdziła policja. - Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do zderzenia skody i renault. W trakcie tego zderzenia skoda zajechała drogę kierowcy autobusu linii 174, przez co musiał on gwałtownie hamować, w wyniku czego pasażerka autobusu została poszkodowana i trafiła do szpitala. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, są trzeźwi – przekazał Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.