Zderzenie dwóch samochodów na Wolskiej, dziecko trafiło do szpitala

Na skrzyżowaniu Wolskiej z aleją Prymasa Tysiąclecia zderzyły się dwa samochody osobowe. Dziecko, które było przewożone jednym z aut, trafiło do szpitala.

- Do zdarzenia doszło po godzinie 9. W jego wyniku pasażer citroena został przewieziony do szpitala. To dziecko. Kierowcy obu samochodów byli trzeźwi. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia - poinformowała Monika Nawrat z Komendy Stołecznej Policji.