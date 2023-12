Zderzenie z radiowozem na Wisłostradzie

Na Wisłostradzie zderzyły się kia i bmw. Jeden z pojazdów to policyjny radiowóz. Nie ma poszkodowanych. Były utrudnienia.

Oba samochody uszkodzone

Na miejscu był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl., jak przekazał, zderzyły się: radiowóz oznakowany marki bmw i kia. – Wygląda to tak, jakby do zderzenia doszło na pasie wyłączonym z ruchu. To właśnie tam leżą plastikowe elementy samochodów. Na miejscu jest ekipa drogowa policji. Muszą pomierzyć i sfotografować miejsce zdarzenia – relacjonował reporter.