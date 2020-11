Wypadek na S8. Auto uderzone w tył wpadło na bariery

Na trasie S8 przy Wisłostradzie doszło do zderzenia dwóch aut. Jedno z nich rozbiło się na barierach energochłonnych.

Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 10.50. - Doszło do zderzenia toyoty i forda. Jeden pas w kierunku Targówka na bocznej jezdni został zablokowany. Do jednej z osób uczestniczących w tym zdarzeniu wezwany został zespół ratownictwa medycznego. Została zabrana do szpitala - informuje Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.