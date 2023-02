Zderzenie auta osobowego z karetką na Ochocie

czytaj dalej

Oficjalna wizyta Joe Bidena w Polsce potrwa od 21 do 22 lutego. Prezydent USA przyleci Air Force One na lotnisko w Warszawie. Termin nie jest przypadkowy. Drugą już wizytę Bidena w Polsce zaplanowano tuż przed pierwszą rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie. Stąd przewiduje się, że wygłosi ważne przemówienie w stołecznych Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim. Na tvnwarszawa.pl prezentujemy plan wizyty Joe Bidena w Polsce i zmiany w organizacji ruchu, które się z tym wiążą. To wizyta pełna zaskoczeń i niespodzianek.