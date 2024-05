Najpierw zderzyły się dwa auta osobowe, potem trzy ciężarówki

Na krajowej "siódemce" zderzyło się pięć samochodów. Najpierw dwa osobowe, potem wjechały na siebie stojące w korku trzy pojazdy ciężarowe. Trzy osoby trafiły do szpitala. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Do pierwszego zdarzenia doszło tuż przed godziną 23 w Głuchowie, na ekspresowej 7, na pasie w kierunku Radomia. Zderzyły się dwa osobowe volkswageny, jak podała policja, jeden wjechał w drugiego.

"Przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – w nocy widoczność ograniczała gęsta mgła. Kierująca Volkswagenem Golfem została przewieziona do szpitala, na szczęście doznała tylko niegroźnych stłuczeń i mogła wrócić do domu" - poinformowała w komunikacie mł. asp. Agata Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.