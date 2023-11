Zdemontowano barierki sprzed Trybunału Konstytucyjnego

Barierki szczelnie odgradzające pieszych od budynku Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha zostały zdemontowane. We wtorek rano na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Barierki rozciągały się na długości około 50 metrów. Teraz nie ma po nich śladu. Na miejscu nie ma również policji - relacjonował nasz reporter.

Sejm bez barier

Nowo powołany marszałek Szymon Hołownia oznajmił, że barierki otaczające do tej pory Sejm, powinny "zniknąć" i że w tej sprawie przeprowadził rozmowy z Agnieszką Kaczmarską, szefową Kancelarii Sejmu i komendantem Straży Marszałkowskiej.

- Wydałem panu komendantowi Straży Marszałkowskiej polecenie sporządzenia odpowiedniego pisma. To pismo za chwilę trafi do stołecznej policji. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm, spod Sejmu znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone, rozmontowane - mówił Hołownia.