Zdawała egzamin w Gdyni, w tym czasie zatrzymano "jej" prawo jazdy w stolicy. Śledczy już wiedzą, co się stało

26-letniej Paulinie zablokowano prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Kobieta od początku przekonywała, że w czasie, kiedy miało do tego dojść, była w Gdyni, a zatrzymanego do kontroli samochodu w ogóle nie zna. Teraz prokuratura przyznaje, że wie, kto mógł się pod nią podszyć. Śledztwo jednak zostało zawieszone.

O zatrzymaniu prawa jazdy dowiedziała się przez przypadek

"Dla mnie sprawa jest oczywista"

- Dla mnie sprawa jest oczywista. Policjanci dysponują informacjami, kiedy doszło do popełnionego wykroczenia, znają markę pojazdu, miejsce i numer rejestracyjny, więc jest to kwestia czasu, kiedy policja i prokuratura zapuka do drzwi sprawcy tego wykroczenia i tak samo sprawcy przestępstwa, bo myślę, że ta osoba będzie podejrzewana o popełnienie przestępstwa, jakim jest przerabianie, podrabianie dokumentów, bo złożyła fałszywy podpis na blankiecie mandatu karnego, więc przyznała się do winy – mówił "Uwadze! TVN" Marek Konkolewski, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.