"Bartoszewski jest modelem przyzwoitości". Trwa zbiórka na wyjątkowy pomnik

- Organizujemy obywatelską zbiórkę. Nie dlatego, że miasto Warszawa nie użyczyłoby nam pieniędzy na ten pomnik, tylko dlatego, że chcemy dać szansę obywatelom, aby okazali swój szacunek dla Władysława Bartoszewskiego, dla przyzwoitości - wyjaśnił Mariusz Malinowski, prezes Stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego. - Pomnik jest gotowy w formie rzeźby, stoi w pracowni rzeźbiarza. Teraz rzeźbiarz będzie pracował nad formą do odlewu. Mamy pozwolenie na budowę i wszelkie dokumenty które pozwolą nam postawić pomnik - przekazał Malinowski.

Do pełnej sumy brakuje około 180 tysięcy złotych. Jak zapewnił prezes Stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego, po zebraniu funduszy pomnik może stanąć nawet w ciągu trzech miesięcy.

Pomnik z przesłaniem

Zgodnie z założeniem pomysłodawców, pomnik ma odbiegać od tych, jakie kojarzą się z wielkimi postaciami historycznymi. - To będzie rzeźba pozbawiona patosu, cokołów, charakterystycznych dla postaci historycznych. Tutaj będzie Bartoszewski młody, uchwycony w przypadkowym momencie, na rowerze - wyjaśniał w ubiegłym roku rzeźbiarz Jacek Kiciński.

- Chcemy, by młodzi ludzie wiedzieli, co jest wartościowe, a co nie. Chcemy pokazać, młodzieży współczesnej, że już w młodym wieku można działać społecznie tak, jak Bartoszewski wtedy działał - mówił Mariusz Malinowski, wspominając działalność organizacji "Żegota", która pomagała Żydom.