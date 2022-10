Zbiórka na odbudowę Pałacu Saskiego niewypałem. Darowiznę przekazało tylko 95 osób

Zrzuciło się 95 osób

Ponad trzy miliony poszło na promocję

Jak zaznacza Wirtualna Polska, zbiórka była poprzedzona kampanią społeczną, która kosztowała 3,2 mln złotych. Powołując się na informacje przekazane przez Biuro Programu "Niepodległa", portal przekazał, że w ramach kampanii przeprowadzono badania opinii na temat odbudowy, a także promocję w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Ponadto wyemitowano w telewizji, internecie oraz w kinach spot o potrzebie odbudowy Pałacu. W ramach promocji powstał we współpracy z TVP czteroodcinkowy serial dokumentalny o niezrealizowanych odbudowach w polskich miastach, film dokumentalny "Plac narodowej pamięci" o historii placu Piłsudskiego w Warszawie, a także we współpracy z kanałem YouTube "Historia bez cenzury" – materiał edukacyjny o znaczeniu Pałacu Saskiego dla historii Polski. Stworzono też aplikację na telefon umożliwiającą obejrzenie odbudowanego obiektu w trójwymiarze i zapoznanie się z jego historią.

Trwają prace ziemne

Przerwana odbudowa

To nie pierwsze podejście do odbudowy Pałacu Saskiego. W 2006 roku chciały zająć się tym władze Warszawy. Planowano, by w gmachu znalazła się siedziba stołecznego ratusza. Na odbudowę pałacu rozpisywano aż sześć przetargów. W trakcie prac archeologicznych okazało się, że pod betonowymi płytami placu Piłsudskiego są piwnice historycznego Pałacu. Archeologów zachwyciły, ale wywróciły jednocześnie do góry nogami plany restauracji - odkopane pozostałości zwiększyły bowiem znacznie koszty inwestycji z powodu wpisania ich do rejestru zabytków.