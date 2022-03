Zbierają gaśnice, koce i wełnę mineralną do ratowania ukraińskich zabytków

Zgromadzono setki gaśnic i koców gaśniczych

Poznań, Kraków, Rzeszów, Żory, Lublin, Racibórz, Szczecin, Toruń, Łódź - to tylko niektóre z miast, które włączyły się w zbieranie gaśnic, koców gaśniczych, tkanin ognioodpornych oraz wełny mineralnej, które pomogą w ratowaniu ukraińskich zabytków. Punkt zborny jest w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy Nowym Świecie. W akcję zbierania materiałów zaangażowana jest również Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która od wielu lat prowadzi prace konserwatorskie przy zabytkach w Ukrainie, m.in. we Lwowie, w Kamieńcu Podolskim, Żółkwi i Krzemieńcu.

- Do tej pory zgromadzono ponad 600 gaśnic, kilkadziesiąt bel wełny mineralnej, kilkaset koców gaśniczych oraz kilka rulonów tkaniny ognioodpornej. Liczba przyniesionych darów może się jeszcze zmienić, ponieważ będą one jeszcze dokładnie liczone. Poza tym zbiórka trwa do środy, 9 marca - przekazała nam Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.