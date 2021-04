Zawyją syreny alarmowe. Warszawa uczci 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie

Ratusz przekazał w komunikacie, że w poniedziałek o godzinie 12 zostanie włączona syrena alarmowa. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę. W ramach obchodów 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie zaplanowano również szereg wydarzeń w ramach akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. - Pandemia ogranicza organizację otwartych, dużych spotkań, ale program tegorocznej akcji Żonkile jest bardzo bogaty. Przed nami koncerty, debaty, wykłady, pokazy filmowe skierowane zarówno do młodszej jak i dorosłej publiczności. I choć będziemy w nich mogli uczestniczyć tylko online, to jestem przekonany, że będzie to czas głębokiej refleksji i wspólnego wspomnienia o jednym z dwóch ważnych warszawskich powstań. Dołączmy do akcji Żonkile. Pokażmy, że łączy nas pamięć – zapowiedział cytowany w komunikacie prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.