Zatrzymany za kradzieże w lombardach. Wpadł przez czarny kapelusz

Jak poinformowała oficer prasowa pruszkowskiej komendy Karolina Kańka, na początku września w jednym z lombardów doszło do kradzieży łańcuszka. - Mężczyzna, w charakterystycznym kapeluszu, pod pretekstem przymierzenia biżuterii, wykorzystał moment nieuwagi sprzedających i uciekł. Wartość skradzionego łańcuszka to ponad 10 tysięcy złotych. Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery monitoringu - relacjonuje w komunikacie Kańka.

Przypisują mu inne przestępstwa

Policjanci z pionu kryminalnego komendy szybko ustalili, że przestępstw mógł dokonać 31-letni mężczyzna. Został on zatrzymany w Warszawie.

- Prowadzone przez policjantów czynności operacyjne ujawniły inne przestępstwa dokonane przez 31-latka na terenie Warszawy. Okazało się, że w 2020 roku mężczyzna ten dokonał dwóch kradzieży biżuterii na terenie Warszawy. Jednak to nie koniec jego przestępczej działalności. Od kwietnia do maja tego roku, dokonał on zaboru markowych stacji dokujących w ilości 89 sztuk na szkodę firmy zajmującej się finansami. Przywłaszczył także laptopa firmy oraz podrobił podpis pracownika firmy, aby otrzymać kartę wstępu na jej teren - wylicza Karolina Kańka.