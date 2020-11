Policja: celowo doprowadził do niemal 90 kolizji, a potem wymuszał pieniądze od uczestników

Nawet 250 tysięcy złotych z odszkodowań mógł, zdaniem policji, otrzymać 27-latek podejrzany o celowe doprowadzanie do kolizji drogowych. Mężczyzna miał wymuszać pieniądze na naprawę od uczestników tych zdarzeń.

Sprawą 27-latka zajmowali się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi Komendy Stołecznej Policji. Z ich ustaleń wynika, że przez ostatnie pół roku doprowadził on do kilkunastu celowych kolizji.