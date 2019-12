Zarzuty za kradzież 10 tysięcy litrów paliwa z cystern. "Oczekiwali w umówionych miejscach na kierowców"

Jak podaje, działo się to "podczas krótkotrwałych, nieplanowanych postojów". Wtedy podejrzani mieli spuszczać przy pomocy specjalistycznego sprzętu niewielkie ilości paliwa do plastikowych pojemników o pojemności 20-30 litrów. Tak nieznaczne straty były ciężki do wykrycia w czasie transportu. "Szczególnie z uwagi na właściwości fizyczne paliwa do rozprężania, uzależnionego od pogody i warunków transportu" - podkreśla Łapczyński.